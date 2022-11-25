"Банк незламності": НБУ создаст систему отделений, которые будут работать во время блэкаута

Нацбанк ведет переговоры и с сетями АЗС, чтобы в их кассах тоже можно было снять наличные деньги.

НБУ планирует создать сеть из около 1000 отделений с резервными источниками электроэнергии, которой смогут пользоваться все системно-важные банки и работники Нацбанка.

Об этом главе Нацбанка Украины Андрей Пышный рассказал Forbes.

"Мы называем это условно "банк незламності" или power banking. Это периметр, в котором будет функционировать вся банковская сеть на случай экстремально критической ситуации", – пояснил глава НБУ.

Он также сообщил, что после возникновения проблем с электроэнергией в результате российских атак "Ощадбанк" и "Приватбанк" ввели "национальный роуминг" карт. Речь идет об одинаковых тарифах для всех банковских карт независимо от того, клиентом какого банка является человек.

"Сейчас работаем, чтобы расширить эту идею и на другие банки", – сказал Пышный.

Кроме того, НБУ ведет переговоры с сетями АЗС, чтобы в их кассах тоже можно было снять наличные деньги.

Пышный сказал, что Нацбанк ориентируется на то, чтобы в критических ситуациях банки могли обеспечить работу не менее 35% сети.

Напомним, в НБУ накануне сообщили, что в Украине определен перечень 760 дежурных отделений банков, предоставляющих финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия света.

Добавим, что "Ощадбанк" отменил комиссии за снятие наличных в банкоматах с карт всех банков.

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