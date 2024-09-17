Банки будут раскрывать тайну и данные клиентов: Рада рассмотрит законопроект

В Украине изменят правила реагирования банков в случае получения запросов от полиции по поводу махинаций со средствами.

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект 11043 об усовершенствовании функций НБУ по госрегулированию рынков финансовых услуг. Документ предусматривает, что банки будут раскрывать ряд данных о пользователях платежных услуг, если получат запрос от полиции.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Ко второму чтению в законопроект 11043 был внесен ряд новых правил. Так, в статье 62 Закона "О банках и банковской деятельности" о порядке раскрытия банковской тайны предлагается установить новое основание для раскрытия банками информации о юридических и физических лицах, составляющих банковскую тайну. Предполагается, что банки должны раскрывать эту тайну органам Нацполиции – в случаях и объеме, определенных статьей 31 Закона "О платежных услугах".

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Кроме того, предлагается статью 31 дополнить новой частью 7. В соответствии с ней, если банк получает от органа Нацполиции по противодействию киберпреступности письменный (электронный) запрос о совершенной платежной операции пользователя, если операция содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 190-1 200, 361, 361-2, 362-363 УКУ, то банк обязан в течение кратчайшего срока (но не позднее 24 часов после получения запроса) предоставить информацию о:

сумме и валюте платежной операции;

дате проведения платежной операции;

типе платежной операции;

геопространственных данных, IP-адресе, адресе средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае осуществления платежной операции через кассу – адресе кассы (при наличии);

идентификационных данных получателя: для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица – полное наименование, идентификационный код согласно Единому госреестру предприятий и организаций Украины;

полном наименовании поставщика платежных услуг получателя;

уникальном идентификаторе получателя и/или полном номере электронного платежного средства и/или счета получателя;

наименовании и коде эквайра (при наличии);

идентификаторе платежного устройства (при наличии);

коде, идентифицирующни операцию в платежной системе (при наличии);

уникальном идентификаторе плательщика и/или полном номере электронного платежного средства и/или счета плательщика.

Юридическое управление парламента раскритиковало законопроект

Главное юридическое управление Верховной Рады отмечает, что речь идет о чрезвычайно широком объеме информации. В то же время, основания для отправки такого запроса не ограничены.

"Также непонятно, каким образом поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли операция признаки уголовного правонарушения", — отметили в юридическом управлении.

По мнению экспертов, такой законодательный подход не учитывает требования части второй статьи 32 Конституции (по защите конфиденциальной информации о личности) и не отвечает критерию качества закона в контексте требований этой же статьи.

Текст законопроекта не содержит правовых норм, связывающих вводимые ограничения охраняемых Конституцией прав граждан с интересами нацбезопасности, экономического благосостояния и прав человека.

"Следовательно, введение распространения "информации обо всем надлежащем имуществе (активах) и обязательствах лиц", являющихся конфиденциальной информацией, без согласия владельцев этих данных, является необоснованным, непропорциональным и не учитывающим требования статьи 3 Конституции Украины", – заявили в юридическом управлении.

Также изменены подходы к тому, какие именно платежные услуги, предоставляемые операторами мобильной связи, будут считаться ограниченными платежными.

К слову, Рада может вскоре рассмотреть законопроект №11031 о единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности. Согласно ему, в Украине могут появиться тысячи видеокамер, способных идентифицировать граждан. Уполномоченные органы таким образом получат информацию о фактическом местонахождении того или иного лица.

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