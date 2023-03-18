Банки в Украине будут проверять клиентов на связи с Россией: что известно

Банки в Украине будут проверять клиентов на связи с Россией, чтобы способствовать повышению прозрачности.

Национальный банк обязал банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с Россией.

Об этом сообщила прессслужба НБУ.

"Определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории", — добавили в Нацбанке.

Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

"Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", — говорят в НБУ.

Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару США на уровне – 36,6 гривен. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что происходит на валютном рынке Украины и назвал условия для отказа от фиксированного курса гривны.

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