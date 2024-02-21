Банковая собирает топ-чиновников со всей страны на "честный разговор" с украинцами

Руководство Украины на 25 февраля готовит масштабную конференцию с участием топ-чиновников, на которой состоится откровенный разговор о дальнейшем пути нашей страны в 2024 году.

В воскресенье, 25 февраля, все военно-политическое руководство Украины проведет большую пресс-конференцию о будущем государства, войне и вступлении в ЕС и НАТО.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

"На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет в виде конференции, честный разговор о нашем пути дальше, о нашем пути в 24-м году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство Украины, премьер-министр, глава Верховной Рады, СБУ, Главное управление разведки, Минстратпром, боюсь кого-то забыть. Первая леди будет, Министерство инфраструктуры, будет Офис президента и, конечно, сам президент", — рассказал Никифоров.

По его словам, речь пойдет о разных аспектах будущего Украины, в частности о потенциале армии и ее развитии, о внедрении современных технологий. Также будут говорить об интеграции Украины в ЕС и НАТО, что уже сделано и что будет сделано дальше. Руководство государства обсудит гарантии безопасности.

"Будем говорить о ментальном здоровье, восстановлении психического и физического здоровья украинцев, пострадавших во время войны. О поддержке бизнеса. О многом. Обо всех аспектах жизни страны в будущем", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Сам президент Зеленский по итогам этой конференции также возьмет слово и проведет свою пресс-конференцию, во время которой "определит свое видение указанных тем и ответит на основные вопросы".

Напомним, накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский союз введет новые антироссийские санкции и разблокирует выделение Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет.

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