Банковские ограничения в законопроекте о мобилизации: глава НБУ рассказал детали

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал о банковских ограничениях в законопроекте о мобилизации.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" 6 января.

"Мы приняли к сведению этот законопроект. Я думаю, что в процессе его обработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями. Пока необходимо понимать, что вопрос мобилизации не входит в зону компетенции Национального банка... В случае необходимости (а она, скорее всего, возникнет, потому что законопроект действительно содержит некоторые пункты), мы примем участие в дискуссии и эта дискуссия будет, как всегда, аргументированной, достаточно глубокой и, я убежден, выведет нас на оптимальный вариант решения и формулировок законопроекта", – отметил Пышный.

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме в течение трех дней будет рассматривать законопроект о мобилизации. Вместе с ужесточением процесса мобилизации в ВСУ в Украине могут измениться и правила бронирования военнообязанных. Условие простое – выход из тени и уплата налогов. Претерпели изменения и правила пересечения границы народными избранниками.

Читайте также: