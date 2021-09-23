Банковский "call-центр" в СИЗО: в Херсоне заключенные обворовывали счета жителей области

Банковский "call-центр" в СИЗО: в Херсоне заключенные обворовывали счета жителей области

Аферисты выдавали себя за сотрудников банков.

В Херсоне киберполиция разоблачила трех заключенных, которые организовали фиктивный банковский "call-центр". Они обманули жителей области на сумму более 86 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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Как установили следователи, подозреваемые звонили людям, представлялись работниками службы безопасности крупнейших банков Украины и говорили о заблокированных карточках или заявках на получение кредита. Так они узнавали личные данные клиентов банков — номер карты и PIN-код. А потом через онлайн-банкинг снимали все деньги со счетов жителей области.

Трое мужчин сейчас находятся в херсонском следственном изоляторе. Во время обысков у подозреваемых нашли мобильный телефон, SIM-карты, "черновые" записи и банковские карточки.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в Украине аферисты придумали новую мошенническую схему, чтобы выманить средства граждан. Злоумышленники звонят украинцам, обещая компенсацию, но на самом деле сами выманивают деньги.

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