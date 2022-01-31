За перевод более 5000 грн банковскую карту могут заблокировать: при каком условии это возможно

За перевод более 5000 грн банковскую карту могут заблокировать: при каком условии это возможно

Согласно правилам финансового мониторинга, после подозрительного перевода банк должен заблокировать банковскую карту. Счет может быть арестован даже в том случае, когда деньги поступили из терминала от неизвестного лица. ТСН.ua рассказывает, при каких условиях банковская карта может быть заблокирована.

На специальном форуме Министерства финансов Украины пострадавший клиент одного из банков рассказал о случае блокировки банковской карты. Когда на счет поступило несколько переводов на сумму более 5000 гривен каждый мужчина потерял к нему доступ. Деньги присылали из терминала анонимно.

Оказалось, что согласно Закону "О предотвращении и противодействии отмыванию доходов..." финансовые учреждения должны жестко контролировать наличные операции. Такая серия переводов вызвала у банка подозрения, что отправитель хочет избежать идентификации своей личности.

Какие действия могут вызвать подозрение и привести к блокированию банковской карты

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в случае безналичных и наличных операций, которые нетипичны для отдельного счета;

безналичных и наличных операций, которые нетипичны для отдельного счета; если перевод наличности (сумма свыше 5000 гривен) производился с помощью терминала без верификации лица;

при переводе средств размером более 400 тысяч гривен;

в случае транзакции, в которых принимают участие публичные лица или чиновники всех уровней;

если операции, совершенные ФЛПами, работающими менее 3 месяцев, и юридическими лицами.

Следует обратить внимание, что каждое финансовое учреждение имеет право вести свою собственную политику по мониторингу. Если банка определенная операция или серия переводов будут казаться подозрительными, он может заблокировать банковскую карту. Это делается для того, чтобы вовремя выявить факт получения доступа к счету сторонним лицом и противодействовать отмыванию средств.