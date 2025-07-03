Банковскую тайну раскроют: Минфин настаивает на изменениях

Минфин предупредил о неизбежности раскрытия банковской тайны в Украине / © Forbes. Украина

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Вопрос доступа к банковской информации граждан Украины снова активно обсуждается на государственном уровне. Первый замминистра финансов Денис Улютин во время заседания финансового комитета Верховной Рады подтвердил, что раскрытие банковской тайны является частью стратегического плана.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Стратегическое направление и сложные дискуссии

По словам Дениса Улютина, имплементация раскрытия банковской тайны - зафиксированная норма в Национальной стратегии доходов.

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«В Национальной стратегии доходов записано, что мы должны к этому [раскрытию банковской тайны — ред.] прийти. И это в любом случае будет», - подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что сейчас идет «сложная» дискуссия между Министерством финансов и Национальным банком Украины по этому вопросу. Улютин объяснил, что если бы министерство сразу предложило закон со всеми желаемыми изменениями, это автоматически обрекло бы его на забвение.

«Если бы мы вывели весь закон со всеми вещами, которые мы считаем нужным сейчас, то этот закон даже до Комитета не дошел бы, он бы даже из Кабмина не вышел», — подчеркнул Улютин.

Стоит отметить, что глава НБУ Андрей Пышный ранее заявлял , что сохранение банковской тайны остается одной из принципиальных задач Национального банка, особенно в контексте интеграции Украины в ЕС, где этот институт также очень важен.

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«Банковская тайна – это то, что определяет банковский сектор как отдельный, можно сказать, пласт в социальном взаимодействии и одного из субъектов защиты демократии. Без банковской тайны невозможно представить ни эффективную банковскую деятельность, ни доверие общества к легальной финансовой системе», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Законопроект №13233 и реестр счетов

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал в первом чтении законопроект № 13233. Этот документ, направленный на интеграцию Украины в платежную зону SEPA (Single Euro Payments Area), предусматривает создание централизованного реестра банковских счетов и индивидуальных банковских сейфов всех граждан.

По словам первого заместителя председателя Комитета Ярослава Железняка, этот реестр будет содержать информацию об открытии/закрытии счетов, в том числе электронных кошельков, и договорах аренды сейфов. Доступ к этому реестру будут иметь Государственная налоговая служба, правоохранительные органы (в частности, НАБУ, БЭБ), Госфинмониторинг, НАПК и АРМА. Ярослав Железняк предположил, что создание такого реестра является следующим этапом подготовки к раскрытию банковской тайны.

«Уверенный, следующий этап — подготовка к открытию банковской тайны. Что уже Минфин записал в бюджетную декларацию», – подчеркнул Железняк.

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В то же время Денис Улютин подчеркнул, что сам реестр счетов и сейфов не будет публичным, и в него не будут передаваться данные о движении средств или остатки на счетах, а только метаданные.

«Возвращаясь к тому, что государство делает для того, чтобы завладеть банковской тайной — они на «маленьких пухленьких кавычках» уже продираются в эту систему», — подчеркнула нардепка.

Напомним, с 2025 года Государственная налоговая служба значительно усилила контроль за доходами физических лиц и ФЛП, особенно тщательно отслеживая карточные переводы. Теперь даже обычные P2P-транзакции — перевод средств с одной банковской карты на другую, принадлежащих разным лицам и расчеты через небанковские финансовые учреждения могут попасть под прицел органов контроля.