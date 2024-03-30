Бар "Поза зоной" из Харькова попал в громкий скандал: что не так с меню заведения — все подробности

В Харькове недавно открылся бар "Поза зоной", который оказался в центре скандала из-за своей коктейльной карты с провокационными и мизогонными названиями напитков.

ТСН.ua собрали все, что известно о скандале с баром.

Что не так из меню заведения

Заведение "Поза зоной", расположеное в городе, который постоянно терроризируют россияне, выбрало для себя довольно необычную и дерзкую концепцию. Среди названий коктейлей в меню можно найти, в частности, "Мечта педофила", "Изнасилованный", "Кремпай", "Тройничок", "Инцест" и т.д. Такие названия вызвали возмущение не только среди обычных украинцев, но и активистов и правозащитников по всей стране.

Описывая коктейль "Насосала", авторы пишут: "Легкий привкус тростника с ароматным как твоей первой мулатки [зачеркнуто] вкусом маракуи и ананасом".

Коктейль "69" описан как "незабываемый как изнасилование [зачеркнуто] вкус апельсина и персика с в меру терпким послевкусием".

Барная карта заведения "Вне зоны" в Харькове/Скриншот

Барная карта заведения "Вне зоны" в Харькове/Скриншот

Реакция общества

Одной из первых на ситуацию обратила внимание известная блоггер и музыкант Мария Тучка, которая выступает под псевдонимом ТУЧА. Она в комментарии "Суспильному" рассказала, что обратилась в полицию с жалобой на наличие в меню напитков с названиями, толерантными и романтизирующими педофилию, изнасилование и сексизм.

Мария подчеркнула, что после известных случаев изнасилований на оккупированных территориях и историй, где виновников оправдывают длиной юбки жертвы или количеством алкоголя в ее крови, такие шутки недопустимы.

К критике присоединилась и журналистка и активистка "Гендера в деталях" Евгения Дышлева, утверждающая, что подобные шутки никогда не будут приемлемы в цивилизованном обществе, независимо от обстоятельств — будь то мирное время или война. Она подчеркивает, что в контексте войны, когда известны случаи изнасилований, поведение владельцев заведения вызывает особое возмущение.

В Институте массовой информации сообщили, что журналисты харьковских СМИ "Накипело" и "Люк" 20 марта обратились в полицию и Государственную службу по защите потребителей через коктейль-бар "Поза зоной". Они подали заявления по факту обнаружения рекламы, которая содержит признаки дискриминации и распространяется на носителях наружной рекламы, а также на странице заведения в Instagram.

Журналисты обращают внимание на нарушение Закона Украины "О рекламе", согласно которому запрещается “вмещать утверждения, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, отношения к религии, по языковым признакам, роду и характеру занятий, месту жительства, а также дискредитирующие товары других лиц”.

Кроме того, говорится в заявлении, согласно ч. 3 ст. 7 вышеупомянутого закона, реклама не должна содержать информации или изображений, нарушающих этические, гуманистические, нравственные нормы, пренебрегающие правилами приличия.

Впоследствии за дело взялись и активисты, в частности, тьюторка общественной организации "Дивчата" Ольга Новак. Она сообщила в своем Instagram, что подала жалобу на заведение в Госпродпотребслужбу и Омбудсмену по правам человека. 28 марта в своих InstaStories она поделилась, что получила ответ.

Ответ омбудсмена

Ситуация вокруг бара "Поза зоной" получила широкую огласку, и к делу присоединился Уполномоченный по правам человека. Дмитрий Лубинец открыл производство против харьковского бара "Поза зоной".

Активистка Ольга Новак в своих страницах в Instagram рассказала: "Пришло письмо от Уполномоченного по правам человека, открыли производство".

"Поскольку затронутые вопросы требуют осуществления дальнейшей проверки, информирую о принятом решении об открытии производства по Вашему заявлению. Учитывая необходимость осуществления дополнительных мер контроля за соблюдением принципов недискриминации в различных сферах общественных отношений и равных прав и возможностей женщин и мужчин, дальнейшее рассмотрение заявления будет осуществлено в рамках производства в соответствии с "Положением о порядке осуществления производства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по делам о нарушении прав и свобод человека и гражданина, утвержденного приказом Уполномоченного", - говорится в сообщении Лубинца Ольге Новак.

Ответ уполномоченного по правам человека/Скриншот

В то же время юрист ИМИ Владимир Зеленчук отметил, что использование меню с подобным содержанием в общепите, скорее всего, не приведет к существенной ответственности или штрафу, а вот относительно рекламы заведения могут быть другие механизмы.

"Скорее всего, полиция может среагировать составлением административного акта о мелком хулиганстве со стороны владельцев заведения (штраф от 51 до 119 грн). На первый взгляд, отсутствуют юридические основания для более серьезного вида ответственности. Однако подобные названия товаров применялись в публичной рекламе заведения. Факт подачи заявления от потребителей уже свидетельствует о том, что эта реклама содержит утверждение о преимуществе одного пола над другим, стереотипности роли мужчины и женщины, пропагандирует унизительное и пренебрежительное отношение, унижает достоинство человека по признаку пола, а также описывает насилие по признаку пола. В таком случае, если органы Госпродпотребслужбы согласятся с выводами заявителей, они могут наложить штраф в размере 10 минимальных заработных плат", - отметил юрист.

Реакция заведения "Поза зоной" на скандал

Несмотря на критику, бар отказался менять свою риторику, но заявил о намерении изменить названия лишь двух самых скандальных коктейлей. Впрочем, команда заведения продолжает дискриминировать критиков в частности, отказавшись извиняться перед теми, кого назвала "мохнатыми королевами псевдо-феминистками".

Реакция на скандал самого бара "Вне зоны"/Скриншот

Реакция на скандал самого бара "Вне зоны"/Скриншот

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