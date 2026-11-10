Бассейн, спортзал и подземное укрытие: у фигуранта дела «Карфаген» нашли особняк в пригороде Киева

Владимир Ценов на суде / © Центр противодействия коррупции

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Полковник полиции Владимир Ценов, подозреваемый по делу «Карфаген», вместе с семьей проживает в загородном доме с бассейном и спортзалом в селе Гатное Киевской области.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

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По информации журналистов, 25 октября 2022 Николай Ценов приобрел дом площадью 240 квадратных метров и земельный участок размером 15 соток. Стоимость сделки составила 7 млн 320 тыс. грн, что в то время равнялось примерно 200 тыс. долларов.

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Приблизительно через три с половиной месяца после покупки в имение переехал сам Владимир Ценов вместе с семьей. Это подтверждается его декларацией.

В доме обустроено пять жилых комнат, четыре ванные комнаты, кухню-гостиную, гардеробную и спортзал. На территории отеля есть собственный бассейн.

Архитектор Олег Гречух, которому журналисты показали объект, считает, что указанная в документах цена была по меньшей мере вдвое ниже его реальной рыночной стоимости в конце 2022 года.

«Я думаю, что это более 400 тысяч долларов. Может быть 500-600 тысяч долларов в зависимости от того, какие там коммуникации. Если там заведен газ, есть качественная система отопления, теплые полы, нормальное электричество, какая-то более-менее нормальная сантехника, плитка, все, что обеспечивает уровень комфорта, — это все вместе может и более 600 тысяч долларов стоить», — отметил архитектор.

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В мае 2023 Николай Ценов приобрел еще один земельный участок рядом с имением. Ее площадь составляет шесть с половиной соток, а стоимость — 40 тыс. долларов, или около 1,5 млн грн.

Впоследствии на этой территории приступили к строительству. Сейчас там уже стоит завершенное здание. Журналисты hromadske обратились к архитектору Олегу Гречуху, чтобы он оценил ее по фотографиям. По его мнению, на участке расположено техническое здание, а также предположительно обустроено подземное укрытие.

«Это где-то от сотни тысяч долларов, потому что там и фундаменты достаточно большие, и уровень грунтовых вод, и подземное сооружение, и гидроизоляция нужна, и крыша, чтобы не протекало», — объяснил Олег Гречух.

По оценке эксперта, общая стоимость всего имущественного комплекса на сегодняшний день может составлять от 750 до 800 тыс. долларов.

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Журналисты hromadske начали исследовать недвижимость семьи Ценов еще до того, как Владимир получил подозрение. В письменном ответе на запрос издания полицейский объяснял финансовые возможности родителей их зарплатами, пенсиями, предпринимательской деятельностью и денежными средствами от продажи недвижимости.

«В разные периоды мои родители осуществляли продажу принадлежащих им объектов недвижимого имущества, и эти операции дополнительно формировали семейный бюджет. Совокупность этих источников дохода позволяла свободно финансировать приобретение объектов, упомянутых в вашем запросе», — сообщил Владимир Ценов.

Однако, как выяснили расследователи, за десять лет существования электронных реестров ни отец, ни мать полицейского не продавали недвижимости.

Не подтвердились и приведенные Владимиром Ценовым сведения о предпринимательской деятельности отца. Николай Ценов не был собственником или директором коммерческих компаний, а физическим лицом-предпринимателем зарегистрировался только в октябре 2023 года — уже после приобретения дома и второго земельного участка.

После этого hromadske обратилось к полицейскому с дополнительным вопросом о происхождении средств, которые его отец потратил на недвижимость. В ответ Владимир Ценов объяснил, что после ухода на пенсию Николай продолжил работать и занимал должность начальника службы безопасности в ООО «Трейдфилд Украина». Эта компания занимается торговлей сельскохозяйственным сырьем.

Журналисты проверили и возможный уровень доходов отца должностного лица. Директор компании Владимир Иванович Коваль подавал декларацию за 2020 год, согласно которой его средняя месячная зарплата составляла около 77 тыс. грн.

По словам Николая Ценова, он получал примерно такую же сумму. Даже если предположить, что его заработок был на уровне дохода руководителя всей компании, для приобретения дома в Гатном по официальной цене ему понадобилось бы около восьми лет такой зарплаты.

Отдельно журналисты обратили внимание на финансовую поддержку сына. В ноябре 2026 года, по информации проекта Радио Свобода Схемы, Николай Ценов внес при Владимире еще 13 млн грн залога.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимиру Ценову.

Мы ранее информировали, что обнародованные материалы второго этапа операции «Карфаген» являются лишь верхушкой айсберга, ведь значительная часть доказательств не может быть разглашена в интересах следствия.

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