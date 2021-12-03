"Бать, это же не выход": под Харьковом патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста (видео)

"Бать, это же не выход": под Харьковом патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста (видео)

Дедушка жаловался на одиночество и немощность.

В Харьковской области правоохранители в последний момент успели схватить дедушку, который на железнодорожном мосту в Лозовой пытался покончить с собой.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

На железнодорожном мосту в городе Лозовая пожилой мужчина перелез через ограждение и намеревался прыгнуть вниз. Это увидели прохожие и вызвали полицию.

На место прибыли работники группы реагирования патрульной полиции, схватили дедушку за одежду и вытащили через перила в безопасное место.

"Бать, это ведь не выход", — сказал мужчине один из патрульных.

Дедушка растрогался и рассказал, что ему 87 лет, он одинокий и немощный, поэтому решил уйти из жизни.

Старика полицейские передали врачам скорой помощи.

"Начальник группы реагирования патрульной полиции Лозовского районного отдела обратился к поселковому голове с просьбой найти возможность в решении бытовых вопросов дедушки. После обследования врачей пенсионер вернулся домой. Участковые офицеры полиции, обслуживающие данную территорию, будут посещать пенсионера для оказания посильной помощи по хозяйству. К нему уже направлены социальные работники", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Тернополе утром, 1 декабря, на улице Воинов дивизии "Галичина" нашли мертвой 16-летнюю девушку. По предварительным данным, она совершила самоубийство.

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