"Батальон Майами": член ЦИК перед вторжением выехал в США и получил 1,5 миллиона из госбюджета

Накануне полномасштабного вторжения чиновник выехал в США и с тех пор не возвращался.

Юрий Буглак продолжил получать зарплаты и другие начисления, общая сумма которых составила 1,5 миллиона гривен. Глава ЦИК отметил, что имеет "личные причины" находиться за границей.

Об этом сообщают "Схемы" ( Радио Свобода ).

Что известно о Юрии Буглаке и его имуществе

Юрий Буглак – член Центральной избирательной комиссии с 2019 года. Он — бывший главный юридический советник кондитерской корпорации Roshen. Является экс-депутатом Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко".

Чиновник в Украине имеет

4 земельных участка под Киевом общей площадью почти 50 соток;

два дома – на 390 и 85 квадратов – в Вышгороде и селе Хотяновка Вышгородского района;

две квартиры – в центре Киева и на Подоле, еще две квартиры в столице имеет его жена.

Кроме этого, в 2018 году Буглак задекларировал:

внедорожники Land Rover Discovery Sport 2017 года и Land Rover Freelander 2013;

коллекцию дорогих часов: Rotap Maranello из розового золота, Breguet – из желтого, Chopard из белых и Marius Lacroix – с титановым корпусом, а также смарт-часы Louis Vuitton;

наличными 990 тысяч долларов, 725 тысяч гривен и 120 тысяч евро.

"Работает на государство"

Отмечается, что Юрий Буглак уехал в США за 12 дней до полномасштабного вторжения. Через два дня после его отъезда президент Владимир Зеленский призвал всех представителей государства вернуться в Украину. Член ЦИК его проигнорировал. По мнению Буглака, главнокомандующий обращался не к нему, ведь он – "не олигарх, не депутат".

"У каждого человека в определенный момент есть индивидуальная ситуация, которая касается его жизни, здоровья, его семьи, и так далее. Я работал, работаю, и буду работать на свое государство. Никаких нарушений с моей стороны, со стороны моей организации не происходило. Все, что было, все было на законных основаниях. И выезд, и работа, и нахождение где-то там, где вы меня ищете", – ответил член ЦИК на вопросы журналистов.

"Схемы" установили, что семья чиновника живет в пригороде Майами, штат Флорида (США). Вероятно, они живут в ЖК The Wave на берегу Атлантического океана. Это удалось установить благодаря фотографиям его жены в соцсетях.

Комплекс, в котором, вероятно, живет Буглак с семьей / Фото: Радио Свобода

Чиновник подчеркнул, что организация, которую он представляет, может работать в онлайн-режиме.

"Скажите, разве есть разница находиться, например, в городе Ужгород или в городе Ивано-Франковск, или в городе Винница, или в каком-то зарубежном городе, работать и получить зарплату? В чем разница? В городе Кошице и городе Ужгород. В чем разница для должностного лица, если он имеет право работать дистанционно?", – говорит Буглак.

Как член ЦИК Юрий Буглак должен был "вести личный прием граждан", однако согласно журналу учета в 2021-2023 году он этого не делал. Находясь за пределами Украины Юрий Буглак несколько раз в непродолжительное время присоединялся к онлайн заседаниям Центральной избирательной комиссии Расследователи сообщили, что с 9 марта 2023 года Буглак ушел в отпуск по уходу за ребенком с сохранением своего поста. Интересно, что именно с этого дня члены ЦИК снова должны физически работать на своих рабочих местах.

Стало известно, что осенью 2022 года чиновник дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины — "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". И помощь в размере 230 тысяч гривен он получил.

Заявление на получение материальной помощи / Фото: Радио Свобода

Хотя Юрий Буглак вроде бы и сделал все "по закону", моральная сторона этого вопроса – совсем другая история.

Безусловно, проведение выборов во время действия военного положения невозможно. Однако ЦИК все равно работает, в частности, администрирует Реестр избирателей Украины, работает над усовершенствованием избирательного законодательства, следит за соблюдением законов политическими партиями. Кроме того, появляются и новые вызовы – защищать данные избирателей и госреестры, чтобы к ним не получили доступ россияне и не нанесли ущерба украинцам.

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