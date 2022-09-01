"Батальон Монако": ДБР готовит экстрадицию элитного "беженца", подозреваемого в растрате средств

Государственное бюро расследований направило документы на экстрадицию одного из фигурантов дела о так называемом "Батальоне Монако". Он подозревается в незаконной растрате средств.

Об этом сегодня, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ДБР уверяют, что расследуют производство по законности пересечения границы военнообязанными гражданами Украины так называемого "Батальона Монако". В то же время, они расследуют и другие эпизоды незаконной деятельности фигурантов этого дела.

Так, работники ДБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он подозреваемый в уголовном производстве Бюро по незаконной растрате средств. Сейчас его пытаются задержать и экстрадировать в Украину. Необходимые документы уже направлены в соответствующие страны ЕС.

"О другой персоне, упоминавшейся в журналистском расследовании, ДБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту. Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо было платить в бюджет", — информируют в ДБР.

Также в ходе расследования было обнаружено, что эти компании после аннексии Крыма продолжали работать на полуострове.

Так, на имущество "бойца батальона Монако", отдыхающего на Лазурном побережье, наложен арест.

В ДБР добавили, что 17 августа начали досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании "Украинской правды", о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

Речь идет о тех, кто входит в так называемый список "Батальона Монако", среди них — украинские депутаты, судьи и бизнесмена, а также некоторые члены их семей. Элитные "беженцы" подальше от ракет и мобилизации развлекаются на Лазурном побережье.

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