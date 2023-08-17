"Батальон Одесса": почему у клубов на побережье города не работают ТЦК

В курортной зоне Одессы представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки не ищут потенциальных призывников, уклоняющихся от службы. Вероятно, один из военкомов является совладельцем развлекательного бизнеса.

Об этом сообщает "УНИАН".

Мнение военных

Защитники Украины, приехавшие в Одессу в короткий отпуск и находившиеся на побережье, поделились собственной оценкой призывной кампании. Так, они были шокированы увиденным в районе "Аркадии".

"Изысканно одетые, здоровые, накаченные "бугаи" скачут на дискотеке, курят кальяны, бьют друг другу морды, пьют и ржут... Как войны в Украине нет... И, хотелось бы знать, а где ТЦКшники? Почему здесь никого "не упаковывают", не вручают повестки, не увозят в военкомат? Здесь только из релаксирующих можно сформировать батальон, а из охранников заведений – десантно-штурмовую роту", – сказал боец Александр.

На довольно логичный вопрос бойца об отсутствии ТЦК есть не менее логичный ответ: все потому, что один из одесских военкомов, говорят, является совладельцем одного из самых популярных клубов. Как отмечает известный общественный деятель Павел Поламарчук, речь идет об областном военкоме Евгении Борисове, которого недавно задержали.

Товарищ Александра, родом из Одесщины, рассказывает, что в селах молодых мужчин почти не осталось, потому что происходит несбалансированный призыв. Чтобы выполнять план по мобилизации, военкоматы "гребут" мужчин из небольших населенных пунктов, но не учитывают важную деталь: соотношение численности населения. Так, в каждом районе Одессы проживало до войны более 200 тыс. человек.

"При этом, "батальон Монако" – депутаты, их дети, ряд чиновников, просто "богатенькие Буратино" чувствуют себя очень спокойно, потому что откупились. Но план военкому надо выполнять – вот вместо одного из откупившихся Борис (речь идет о муже из Одесщины, который был непригоден к службе и умер сразу после призыва – попал под мобилизацию", – убежден военный.

Ранее Минобороны призвало обновить свои данные в ТЦК и СП во избежание проблем, возникающих при вручении повесток на улицах. В четверг, 17 августа, в Украине стартовала специальная информационная кампания.

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