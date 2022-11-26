"Батальон Вена": журналисты опубликовали данные об украинских "VIP-беженцах" в Австрии (видео)

За границей находятся многие бывшие украинские чиновники и бизнесмены, выехавшие после начала войны или еще раньше, когда в отношении них были инициированы уголовные производства. На улицах Вены заметно много дорогих автомобилей с украинскими номерными знаками.

Об этом говорится в журналистском расследовании "Украинской правды".

Журналисты заметили в Вене объявленного в розыск Дениса Чернышева, который с 2016 по 2019 гг. был заместителем министра юстиции и долгое время работал в государственном "Укргазбанке". Чернышев, а также другие должностные лица, в частности Кирилл Шевченко (бывший руководитель Национального банка Украины), подозреваются Национальным антикоррупционным бюро в растрате 200 млн гривен.

По наблюдениям журналистов, бывший руководитель Нацбанка много времени проводит дома.

В сети можно найти компанию, которой принадлежит пентхаус в доме Шевченко. Одна из особенностей дома состоит в том, что на первом этаже есть спа-салон и фитнес-центр. В этом доме жил богатый венский класс.

СМИ опубликовали фото Шевченко с фигурантом расследования НАБУ, бывшим депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" Александром Грановским.

В Вене можно встретить и других украинских политиков и находящихся в розыске влиятельных граждан.

Находящегося в розыске еще с 2019 года аграрного миллионера Олега Бахматюка подозревают в присвоении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

Журналисты также заметили в Вене Игоря Воронова, украинского бизнесмена и коллекционера. Он встречался с бывшим представителем "Блока Петра Порошенко".

Новый Mercedes S-класса стоимостью более 100 тысяч долларов с украинскими номерными знаками, принадлежащий народному депутату от "Блока Петра Порошенко" Дмитрию Андриевскому.

Журналисты также встретили возле гостиницы Артура Чечоткина, зятя лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По информации "УП", дочь Тимошенко сейчас с семьей проживает в Дубае.

Перед масштабным российским вторжением в Дубае около месяца провела Юлия Владимировна.

Кроме того, журналисты заметили в Вене олигарха Дмитрия Фирташа, который находится здесь с 2014 года в ожидании решения суда о его экстрадиции в США по делу о взяточничестве.

Журналисты также встретили председателя правления "Киевгорстроя" Игоря Кушнира.

"Мерседес", зарегистрированный на фармацевтической фирме "Дарница". На фото — сестра владельца фирмы и бывшего депутата "БПП" Глеба Загория с мужем Дмитрием Огневым.

Кроме того, в Вене встретили брата известного украинского бизнесмена Бориса Кауфмана – Максима.

Всего в столице Австрии за несколько часов в будний день журналисты насчитали около 20 автомобилей премиум-класса с украинскими номерами, большинство из них прятались в паркинге. Также большое количество автомобилей на украинских номерах заметили возле одной из школ.

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