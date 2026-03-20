Батареи резко станут холодными: украинцев предупредили о досрочном выключении отопления

В Украине отопительный сезон может завершиться раньше обычного. Уже с 28 марта батареи в домах украинцев могут стать холодными из-за прекращения поставок газа для теплокоммунэнерго.

Об этом в эфире программы «Вечер.LIVE» сообщил народный депутат от «Батьківщини» Алексей Кучеренко. По его словам, НАК «Нафтогаз» принял вынужденное решение из-за значительных долгов предприятий теплокоммунэнерго.

«Сегодня Нафтогаз, вынужденная мера, разослал свои письма всем теплокоммунэнерго и объявил, что с 28 марта он прекращает поставки газа для теплокоммунэнерго в связи с тем, что они не гасят свои долги. Что автоматически приведет к окончанию, как я понимаю, отопительного сезона 28 марта. Поэтому внимательно смотрим на термометры, на прогнозы погоды, на электричество, потому что нам придется еще догреваться, но такие реалии», — сказал он.

По словам нардепа, подобный шаг фактически означает досрочное завершение отопительного сезона по всей стране.

Учитывая изменяющуюся весеннюю погоду, украинцам следует быть готовыми к похолоданию, особенно в ночное время. Кучеренко советуют заранее позаботиться об альтернативных источниках обогрева и следить за прогнозами погоды.

Напомним, в Украине снова начали быстрее расти цены. По данным Госстата, в феврале 2026 года инфляция в годовом исчислении повысилась до 7,6%. Одной из главных причин удорожания жизни стали новые цены на коммунальные услуги.