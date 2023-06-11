"Бавовна" и железнодорожная авария в РФ и спортивный триумф Украины: главные новости ночи 11 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 11 июня 2023:
- В подтопленной Херсонской области спасли почти 2,7 тыс. человек – МВД Читать далее –>
- "Бавовна" произошла в Калужской области РФ Читать далее –>
- Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по футболу среди спортсменов с последствиями ДЦП Читать дальше –>
- Сошел с рельсов грузовой поезд: на Белгородщине произошла железнодорожная авария Читать далее –>
- "Манчестер Сити" выцарапал победу над "Интером" и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (видео) Читать дальше –>
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