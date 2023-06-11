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"Бавовна" и железнодорожная авария в РФ и спортивный триумф Украины: главные новости ночи 11 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4153
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" и железнодорожная авария в РФ и спортивный триумф Украины: главные новости ночи 11 июня

Главные новости ночи 11 июня от ТСН.ua / Фото: Pexels

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 11 июня 2023:

  • В подтопленной Херсонской области спасли почти 2,7 тыс. человек – МВД Читать далее –>
  • "Бавовна" произошла в Калужской области РФ Читать далее –>
  • Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по футболу среди спортсменов с последствиями ДЦП Читать дальше –>
  • Сошел с рельсов грузовой поезд: на Белгородщине произошла железнодорожная авария Читать далее –>
  • "Манчестер Сити" выцарапал победу над "Интером" и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (видео) Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
4153
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