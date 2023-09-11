Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Бавовна" на Белгородщине и взрывы на Днепропетровщине: главные новости ночи 11 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4205
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Бавовна" на Белгородщине и взрывы на Днепропетровщине: главные новости ночи 11 сентября 2023 года

Ночью в нескольких областях звучала воздушная тревога / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 11 сентября 2023 года:

  • На Белгородщине расцвела мощная "бавовна" Читать дальше –>
  • В РФ отреагировали об атаке беспилотников: утверждают о дронах "самолетного типа" Читать далее –>
  • В районе временно оккупированных Олешек началась детонация БК россиян — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Украина рассчитывает на боевые полеты F-16 этой зимой — WSJ Читать далее –>
  • На Днепропетровщине сработала система ПВО – мониторинговые каналы Читать далее –>

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4205
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация