"Бавовна" на Белгородщине и взрывы на Днепропетровщине: главные новости ночи 11 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 11 сентября 2023 года:
- На Белгородщине расцвела мощная "бавовна" Читать дальше –>
- В РФ отреагировали об атаке беспилотников: утверждают о дронах "самолетного типа" Читать далее –>
- В районе временно оккупированных Олешек началась детонация БК россиян — мониторинговые каналы Читать далее –>
- Украина рассчитывает на боевые полеты F-16 этой зимой — WSJ Читать далее –>
- На Днепропетровщине сработала система ПВО – мониторинговые каналы Читать далее –>
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