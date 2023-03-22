"Бавовна" в Джанкое повредила узловую станцию железной дороги — ЗСУ

Взрывы в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма, которые, по данным украинской разведки, уничтожили российские крылатые ракеты «Калибр НК» во время их транспортировки по железной дороге, привели к повреждению узловой станции.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Пока использование невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим «счастьем» им делать. Но мы понимаем, что они будут стараться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение – это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Усилие подтягивать им будет нужно. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были бесполезными», – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что эта атака является «одним из элементов плана, предшествующего активным действиям».

Напомним, что 20 марта, во временно оккупированном Крыму у аэродрома в Джанкое были слышны сильные взрывы. В ГУР сообщили, что в Джанкое уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. По информации СМИ, Джанкой атаковал китайский беспилотник SkyEye.

ТСН.ua собрал все, что известно о шумной ночи во временно оккупированном Крыму.

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