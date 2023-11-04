"Бавовна" в Керчи: в Воздушных силах назвали возможные потери РФ и напомнили о крейсере "Москва"

На территории временно оккупированного Крыма нет ни одного безопасного для врага места.

ВСУ ударили по судостроительному заводу в Керчи, на котором находился один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ – носитель крылатых ракет "Калибр". Вероятно, он обезврежен, однако следует дождаться официальной информации.

Об этом сообщил командующий Воздушными ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой", — написал он.

Украина поразила судостроительный завод в Керчи, где находился носитель "Калибров"

Филигранная работа

Олещук поблагодарил пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре противника. Он намекнул, что бойцы работали ракетами SCALP.

"Молодцы, словно SCALPелем прошлись", – говорит Олещук.

Также генерал-лейтенант отметил работу зенитчиков воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", которые летели в ответ.

Напомним, вечером 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

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