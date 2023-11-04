"Бавовна" в Керчи: в Воздушных силах назвали возможные потери РФ и напомнили о крейсере "Москва"

На территории временно оккупированного Крыма нет ни одного безопасного для врага места.
ВСУ ударили по судостроительному заводу в Керчи, на котором находился один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ – носитель крылатых ракет "Калибр". Вероятно, он обезврежен, однако следует дождаться официальной информации.
Об этом сообщил командующий Воздушными ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.
"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой", — написал он.
Филигранная работа
Олещук поблагодарил пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре противника. Он намекнул, что бойцы работали ракетами SCALP.
"Молодцы, словно SCALPелем прошлись", – говорит Олещук.
Также генерал-лейтенант отметил работу зенитчиков воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", которые летели в ответ.
Напомним, вечером 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.
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