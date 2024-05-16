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"Бавовна" в Крыму и ситуация на Харьковщине: главные новости ночи 16 мая 2024 года

"Бавовна" в Крыму и ситуация на Харьковщине: главные новости ночи 16 мая 2024 года

Враг продолжает атаковать Харьковщину / Фото: Олег Синєгубов

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Во временно оккупированном Крыму на аэродроме "Бельбек" вспыхнул пожар после ракетной атаки — соцсети Читать далее –>
  • В Белгородской области — неспокойно: местные сообщают о взрывах Читать далее –>
  • Фокус внимания сейчас прикован к Харьковскому направлению — США Читать далее –>
  • Папа Римский призвал молиться о мире и вспомнил Украину, Палестину и Мьянму Читать далее –>
  • На Сумщине прогремели 183 взрыва, есть погибшие и раненые Читать далее –>

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