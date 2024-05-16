"Бавовна" в Крыму и ситуация на Харьковщине: главные новости ночи 16 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Во временно оккупированном Крыму на аэродроме "Бельбек" вспыхнул пожар после ракетной атаки — соцсети Читать далее –>
- В Белгородской области — неспокойно: местные сообщают о взрывах Читать далее –>
- Фокус внимания сейчас прикован к Харьковскому направлению — США Читать далее –>
- Папа Римский призвал молиться о мире и вспомнил Украину, Палестину и Мьянму Читать далее –>
- На Сумщине прогремели 183 взрыва, есть погибшие и раненые Читать далее –>
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