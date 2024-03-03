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"Бавовна" в Крыму: перекрыто движение по трассе вблизи Феодосии

"Бавовна" в Крыму: перекрыто движение по трассе вблизи Феодосии

Фото: pixabay.com

У окупантов сегодня — беспокойная ночь.

В Крыму временно ограничено движение по трассе "Таврида" в керченском направлении, в частности, участок в Феодосийском районе.

В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений. Об этом заявили местные оккупационные власти.

Напомним, что ранее очевидцы в социальных сетях сообщали о ряде взрывов в Феодосийском районе.

В социальных сетях добавляют, что временно оккупированный Крым атакуют десятки неизвестных беспилотников. Пока эта информация не проверена, а местные "власти" фактически не прокомментировали инцидент.

Добавим, что во временно оккупированном полуострове перекрыли движение автотранспорта на мосту через Керченский пролив.

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