"Бавовна" в Крыму: сколько зафиксировано взрывов с начала года

Во временно захваченном Крыму с начала 2023 года зафиксировано более 30 взрывов в разных районах.

Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

Со ссылкой на мониторинговую группу BlackSeaNews и Институт Черноморских стратегических исследований он сообщил о 30 "хлопках" с 1 января 2023 года, которые были зафиксированы на Крымском полуострове в разных районах.

"24 из них можно считать бесспорными атаками беспилотников. 12 зафиксированы в районе Севастополя", – написал Андрей Клименко.

Напомним, в ГУР МО Украины заявили, что Россию нужно отрезать от Крыма и принудить к "жесту доброй воли".

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