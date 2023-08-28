"Бавовна" в Перевальном в Крыму: ССО и Силы обороны поразили объекты Черноморского флота РФ

Несколько ударных БПЛА нанесли поражение по месту дислокации береговой охраны ЧФ РФ.

ССО Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны провели операцию "Top Gun!", в ходе которой поразили объекты 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ в Крыму.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ в телеграмм-канале.

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Отмечается, что в ходе атаки было применено несколько ударных БПЛА, нанесших поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном в Крыму. В результате атаки враг понес потери убитыми и ранеными.



"Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей", — подытожили в ССО.

Напомним, 25 августа сообщали, что в Крыму базу оккупантов в Перевальном посетил "хлопок".

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