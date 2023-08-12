"Бавовна" в районе Крымского моста: военный эксперт предположил, чем могли наноситься удары

К сожалению, в открытом доступе пока очень мало материалов.

Сегодня, 12 августа, в районе Крымского моста раздавались мощные взрывы. Сейчас россияне не опубликовали характер повреждений, которые там были.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Павел Нарожный.

Каким оружием били

Нарожный считает, что это были удары с помощью ракеты С-200. Потому что ничего другого у нас налицо такого, чтобы могло туда достать, нет. То есть расстояние там примерно 300 километров до моста от ближайшей точки, с которой мог бы быть нанесен удар.

Как подчеркивает военный эксперт, есть несколько ячеек, из которых идет черный дым – это значит, что попадания были. По словам Нарожного, это точно модернизированные ракеты С-200. Речь идет о ракете с весом боеголовки примерно в 150-200 килограмм. "Она летит по какой-то квазибалистической траектории, то есть это не крылатая ракета, летящая на низкой высоте. Это ракета, летящая на высоте может до километра, может даже больше."

Очевидно, что у российской системы ПВО/ПРО есть огромные проблемы со сбытием таких ракет. Они достаточно успешно вылетают и делают свое дело.

"200 килограммов – это мало по сравнению скажем со Storm Shadow или из Taurus. Но они делают свое дело. Я более чем уверен, что как минимум один прогон моста был уничтожен. Я надеюсь, что это был железнодорожный прогон, потому что на самом деле автомобильные прогоны не так важны, как железнодорожные. Ведь по железной дороге враг доставляет боеприпасы, личный состав... и все остальное, что им нужно для продолжения войны", — подытожил Павел Нарожный.

"Свежие" взрывы в районе Крымского моста: что известно

Ночь против 12 августа показалась удивительно тревожной для россиян. Да, в районе Крымского моста раздавались мощные взрывы.

По данным российских телеграмм-каналов, мост перекрыт для автотранспорта. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов говорит, что над незаконным Крымским мостом вроде бы сбили две ракеты, а сама переправа не повреждена. По словам пропагандистов, густой дым над мостом – это "специальный дымовой занавес", мол, "так надо".

Россияне традиционно обвинили во всем "киевский режим" и назвали удар "террористическим".

Позже в районе моста громкие "хлопки" звучали вторично. В общей сложности насчитали 10 взрывов.

Это вызвало настоящую истерику у оккупантов. Так, спикер МИД России Мария Захарова цинично утверждает, что Крымский мост является "объектом сугубо гражданской инфраструктуры". Она пообещала "дать ответ" за взрывы на Крымском мосту. При этом попадания в переправу, говорит она, не было.

Читайте также: