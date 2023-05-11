"Бавовна" в РФ и массированный ракетный обстрел Израиля: главные новости ночи 11 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 11 мая 2023 года:
- "Бавовна" произошла в Брянской области: БпЛА якобы атаковал административное здание Читать далее –>
- Палестинские боевики выпустили сотни ракет по Израилю: Тель-Авив ответил Читать далее –>
- В США впервые разрешили передачу Украине конфискованных активов российского олигарха Читать далее –>
- На следующей неделе в Латвии начнутся учения украинских военных Читать далее –>
- Зеленский подписал указ о создании нескольких новых военных администраций Читать далее –>
Читайте также: