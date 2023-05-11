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"Бавовна" в РФ и массированный ракетный обстрел Израиля: главные новости ночи 11 мая

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2221
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в РФ и массированный ракетный обстрел Израиля: главные новости ночи 11 мая

главные новости ночи 11 мая / Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 11 мая 2023 года:

  • "Бавовна" произошла в Брянской области: БпЛА якобы атаковал административное здание Читать далее –>
  • Палестинские боевики выпустили сотни ракет по Израилю: Тель-Авив ответил Читать далее –>
  • В США впервые разрешили передачу Украине конфискованных активов российского олигарха Читать далее –>
  • На следующей неделе в Латвии начнутся учения украинских военных Читать далее –>
  • Зеленский подписал указ о создании нескольких новых военных администраций Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
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