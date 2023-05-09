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"Бавовна" в РФ и ракетная атака Киева: главные новости ночи 9 мая

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2480
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в РФ и ракетная атака Киева: главные новости ночи 9 мая

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 9 мая 2023 года:

  • Ночная атака Киева: какими ракетами били россияне и сколько удалось сбить Читать далее –>
  • США предоставит Украине еще 1,2 млрд долларов для укрепления ПВО — Associated Press Читать далее –>
  • "Бавовна" произошла в Белгородской области: что известно Читать далее –>
  • Перехват польского самолета: пограничная миссия ЕС продолжит патрулирование над Черным морем Читать далее –>
  • Трое украинцев стали лауреатами Пулитцеровской премии за освещение войны Читать далее –>

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