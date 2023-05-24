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"Бавовна" в РФ, разговор Резникова с Остином и новый календарь ПЦУ: главные новости ночи 24 мая

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3255
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в РФ, разговор Резникова с Остином и новый календарь ПЦУ: главные новости ночи 24 мая

В приграничном регионе РФ прогремел взрыв / Фото: из соцсетей

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 24 мая 2023 года:

  • "Бавовна" в центре Белгорода: новые детали инцидента Читать далее –>
  • Кто слишком спешил: в РДК отреагировали на информацию о якобы "70 уничтоженных диверсантах" Читать далее –>
  • Алексей Резников пообщался с Ллойдом Остином: что обсудили Читать далее –>
  • ПЦУ готовится перейти на новый календарь: что известно Читать далее –>
  • Во время разминирования в Украине обнаружили 600 тысяч взрывоопасных предметов — Шмыгаль Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3255
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