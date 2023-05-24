"Бавовна" в РФ, разговор Резникова с Остином и новый календарь ПЦУ: главные новости ночи 24 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 24 мая 2023 года:
- "Бавовна" в центре Белгорода: новые детали инцидента Читать далее –>
- Кто слишком спешил: в РДК отреагировали на информацию о якобы "70 уничтоженных диверсантах" Читать далее –>
- Алексей Резников пообщался с Ллойдом Остином: что обсудили Читать далее –>
- ПЦУ готовится перейти на новый календарь: что известно Читать далее –>
- Во время разминирования в Украине обнаружили 600 тысяч взрывоопасных предметов — Шмыгаль Читать далее –>
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