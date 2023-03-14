"Бавовна" в РФ, смертельная непогода в Африке и запуск ракет в КНДР: главные новости ночи 14 марта

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 14 марта 2023 года:
- В Африке произошел один из сильнейших штормов на южном полушарии: что известно (фото и видео) Читать далее –>
- Анонсировал "очень крутые новости": Ермак встретился с польской делегацией Читать далее –>
- КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря: подробности Читать далее –>
- Джо Байден планирует вскоре поговорить с Си Цзиньпином – Reuters Читать далее –>
- "Бавовна" в РФ: в Бегородской области снова якобы "сработало ПВО" (видео) Читать дальше –>
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