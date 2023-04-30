"Бавовна" в РФ, взрывы в Херсоне и Ровенской области: главные новости ночи 30 апреля

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Главные новости ночи 30 апреля 2023 года от ТСН.ua:
- В Ровенской области раздался мощный взрыв: власти дали объяснение Читать далее –>
- Дрожали окна, в машинах сработала сигнализация: очевидцы рассказали о взрыве на Ровенщине Читать далее –>
- В Брянской области РФ произошла "бавовна": российские власти обвинили в обстреле "украинских националистов" Читать далее –>
- В Херсоне прогремели мощные взрывы Читать далее –>
- В Киевской области заметили "нимб" в ночном небе: что он значит Читать далее –>
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