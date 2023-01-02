"Бавовна" в России и масштабная атака Киевщины беспилотниками: главные новости ночи 2 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 2 января 2023:
- В Киевской области работает ПВО: раздаются взрывы Читать далее –>
- Кличко рассказал, куда в Киеве попал враг Читать далее –>
- Ночная воздушная атака на Киев: силы ПВО сбили 20 воздушных целей Читать далее –>
- "Бавовна" в Воронеже: в соцсетях сообщают о взрывах в районе аэродрома Балтимор Читать далее –>
- "Бавовна" в Брянской области РФ: поврежден объект энергоснабжения, отсутствует электричество Читать далее –>
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