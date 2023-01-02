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"Бавовна" в России и масштабная атака Киевщины беспилотниками: главные новости ночи 2 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4501
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" в России и масштабная атака Киевщины беспилотниками: главные новости ночи 2 января 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 2 января 2023:

  • В Киевской области работает ПВО: раздаются взрывы Читать далее –>
  • Кличко рассказал, куда в Киеве попал враг Читать далее –>
  • Ночная воздушная атака на Киев: силы ПВО сбили 20 воздушных целей Читать далее –>
  • "Бавовна" в Воронеже: в соцсетях сообщают о взрывах в районе аэродрома Балтимор Читать далее –>
  • "Бавовна" в Брянской области РФ: поврежден объект энергоснабжения, отсутствует электричество Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4501
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