"Бавовна" в России и обстрелы Харькова и Херсона: главные новости 12 февраля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 12 февраля:
- Сделали невозможное: ТСН получила кадры отражения позиций под Бахмутом и взятие в плен "вагнеровцев" Читать дальше –>
- В результате обстрела оккупантов в Харькове осколочные ранения получил 35-летний мужчина Читать далее –>
- В Херсоне в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар — соцсети Читать далее –>
- "Бавовна" в Белгородской области РФ: местные сравнили инцидент со взрывом на железной дороге Читать далее –>
- В Украине могут производить британское оружие — The Telegraph Читать далее –>
Читайте также: