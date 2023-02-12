Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Бавовна" в России и обстрелы Харькова и Херсона: главные новости 12 февраля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Бавовна" в России и обстрелы Харькова и Херсона: главные новости 12 февраля 2023 года

Фото: "Накипіло"

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 12 февраля:

  • Сделали невозможное: ТСН получила кадры отражения позиций под Бахмутом и взятие в плен "вагнеровцев" Читать дальше –>
  • В результате обстрела оккупантов в Харькове осколочные ранения получил 35-летний мужчина Читать далее –>
  • В Херсоне в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар — соцсети Читать далее –>
  • "Бавовна" в Белгородской области РФ: местные сравнили инцидент со взрывом на железной дороге Читать далее –>
  • В Украине могут производить британское оружие — The Telegraph Читать далее –>

Читайте также:

Обстрелы регионов 11 февраля: Харьковщина под плотным огнем российского оккупанта

Обстрелы регионов 11 февраля: Харьковщина под плотным огнем российского оккупанта

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
11к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация