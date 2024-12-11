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"Бавовна" в России и средства военной помощи от Канады: главные новости ночи 11 декабря 2024 года

"Бавовна" в России и средства военной помощи от Канады: главные новости ночи 11 декабря 2024 года

Ночью в России раздавались взрывы / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Брянской области РФ прогремели взрывы Читать далее –>
  • В Госдепе одобрили продажу Украине услуг и оборудования для обслуживания самолетов F-16 Читать далее –>
  • В России после атаки беспилотников, вероятно, вспыхнул нефтеперерабатывающий завод Читать далее –>
  • В Таганроге раздался ряд взрывов: есть сообщения о повреждении важного промышленного комплекса Читать далее –>
  • В парламенте Канады проголосовали за выделение Украине 587 млн $ военной помощи Читать далее –>

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