"Бавовна" в России и средства военной помощи от Канады: главные новости ночи 11 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Брянской области РФ прогремели взрывы Читать далее –>
- В Госдепе одобрили продажу Украине услуг и оборудования для обслуживания самолетов F-16 Читать далее –>
- В России после атаки беспилотников, вероятно, вспыхнул нефтеперерабатывающий завод Читать далее –>
- В Таганроге раздался ряд взрывов: есть сообщения о повреждении важного промышленного комплекса Читать далее –>
- В парламенте Канады проголосовали за выделение Украине 587 млн $ военной помощи Читать далее –>
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