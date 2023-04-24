"Бавовна" в Севастополе: оккупанты заявили об атаке "надводными дронами"

В Минобороны РФ говорят, что "потерь нет".

Ночную "бавовну" в оккупированном Севастополе прокомментировали в Минобороны РФ.

Об этом шла речь во время брифинга российского военного представителя Игоря Конашенкова.

Он заявил, что оккупированный город атаковали якобы "тремя безэкипажными быстроходными катерами", а целью, по его словам, был пункт базирования Черноморского флота РФ.

В Минобороны РФ отметили, что их "уничтожили силы противоподводно диверсионного обеспечения" и "потерь нет".

Также так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что "обезвреживание беспилотников" произошло на внешнем рейде и утверждает, что объекты в оккупированном городе не получили повреждений. Однако на видео из соцсетей виден удар и взрыв.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 апреля, во временно оккупированном Севастополе. Местные жители сообщают в соцсетях о нескольких громких взрывах.

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