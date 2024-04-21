"Бавовна" в Севастополе: стало известно, какой российский корабль мог получить повреждение

Поврежден мог быть корабль "Коммуна", который "поставили" на воду еще в 1915 году.

Во временно оккупированном россиянами Севастополе утром 21 апреля прогремели взрывы. Впоследствии военные РФ сообщили о пожаре на одном из кораблей. Пораженный мог быть самый старый в мире корабль "Коммуна".

Об этом пишет "24 Канал".

Как отмечается, OSINT-сообщество проанализировало видео, появившиеся в соцсетях после сообщений о взрывах в Севастополе. На кадры попало задымление на одном из судов. В то же время мужчина, чей голос раздается за кадром, сказал, что ракета попала в пароход.

Уже после взрыва гауляйтер Развожаев заявил, что российская ПВО вроде бы сбила противокорабельную ракету, обломки которой упали на судно, что и привело к пожару. Однако аналитики, проанализировавшие видео из соцсетей, пришли к выводу, что повреждение мог получить спасательный военный корабль "Коммуна".

В Телеграмм-канале "Крымский ветер" писали, что после взрыва в бухте "находились буксиры". А если был поражен действительно корабль "Коммуна", то это не менее важная цель, чем крейсер "Москва".

Дело в том, что другого спасательного судна просто нет — начало строительства этого корабля началось в 1912 году, а в "строй" его ввели в 1915 году.

Напомним, что в ВМС прокомментировали "хлопок" в Севастополе.

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