"Бавовна" во временно оккупированном Донецке: в части города исчез свет

В ночь на 1 февраля 2024 года в части временно оккупированного Донецка исчез свет.

Об этом сообщили в местных пабликах.

В результате обстрела подстанции в Донецке наблюдается просадка напряжения. Некоторые районы города обесточены.

Советуем, у кого есть возможность – зарядить телефоны, фонарики и повербанки", — говорилось в сообщении.

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Также в социальных сетях распространяли видео с заревом в городе, вероятно от взрыва и пожара.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации и беспилотниках.

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