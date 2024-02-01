"Бавовна" во временно оккупированном Донецке: в части города исчез свет

Оккупантов ждала тревожная ночь.
В ночь на 1 февраля 2024 года в части временно оккупированного Донецка исчез свет.
Об этом сообщили в местных пабликах.
В результате обстрела подстанции в Донецке наблюдается просадка напряжения. Некоторые районы города обесточены.
Советуем, у кого есть возможность – зарядить телефоны, фонарики и повербанки", — говорилось в сообщении.
Также в социальных сетях распространяли видео с заревом в городе, вероятно от взрыва и пожара.
Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации и беспилотниках.
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