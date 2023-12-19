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Байден готов к компромиссу ради Украины, мощное землетрясение в Китае: главные новости ночи 19 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
938
Время на прочтение
1 мин
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Байден готов к компромиссу ради Украины, мощное землетрясение в Китае: главные новости ночи 19 декабря 2023 года

Президент США Джо Байден / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

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Дата публикации
Просмотры
938
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