Байден готов к компромиссу ради Украины, мощное землетрясение в Китае: главные новости ночи 19 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

В ВСУ рассказали о необычном поведении россиян в Черном море: что готовят кафиры Читать далее –>

Байден готов к компромиссам с республиканцами для разблокирования помощи Украине — Кирби Читать далее –>

Евросоюз уже начал работу над 13-м пакетом санкций против России — ОП Читать дальше –>

В Китае произошло мощное землетрясение: погибли по меньшей мере 111 человек Читать далее –>

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