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Байден и Джонсон обсудили помощь Украине, РФ может пойти в новое наступление: главные новости ночи 27 октября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
7212
Время на прочтение
1 мин
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Байден и Джонсон обсудили помощь Украине, РФ может пойти в новое наступление: главные новости ночи 27 октября 2023 года

Война в Украине / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 27 октября 2023:

  • США обещают ответить на обстрелы своих баз на Ближнем Востоке "избранное время и способ" Читать далее –>
  • В США ожидают нового наступления россиян — Кирби Читать далее –>
  • Новый спикер Палаты представителей и Байден обсудили помощь Украине Читать далее –>
  • Лидеры стран Евросоюза призвали Израиль и ХАМАС к диалогу Читать далее –>
  • Китай не будет участвовать в мирном саммите по Украине на Мальте — Bloomberg Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
7212
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