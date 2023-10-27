Байден и Джонсон обсудили помощь Украине, РФ может пойти в новое наступление: главные новости ночи 27 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 27 октября 2023:
- США обещают ответить на обстрелы своих баз на Ближнем Востоке "избранное время и способ" Читать далее –>
- В США ожидают нового наступления россиян — Кирби Читать далее –>
- Новый спикер Палаты представителей и Байден обсудили помощь Украине Читать далее –>
- Лидеры стран Евросоюза призвали Израиль и ХАМАС к диалогу Читать далее –>
- Китай не будет участвовать в мирном саммите по Украине на Мальте — Bloomberg Читать далее –>
Читайте также: