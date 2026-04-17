- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
"Байден и Путин ошиблись": президент Бразилии объяснил, почему война длится уже четыре года
Президент Бразилии подчеркнул, что ни Москва, ни Вашингтон не смогли реализовать свои планы скорой победы.
Бразилия ни разу не признала право России вторгаться на территорию Украины.
Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью изданию El Pais.
Он заверил, что Бразилия всегда призывала, что разрешение войны в Украине заключается в переговорах.
По его мнению, в начале вторжения у обеих сторон были завышенные ожидания.
«Многие ошибались; Байден полагал, что скоро уничтожит Россию. А Россия думала, что скоро уничтожит Украину. Они ошибались. Война длится четыре года. Сколько жизней, сколько долларов, сколько разрушений она повлекла? И кто думает, что мы на этом остановимся? Она не остановится», — считает политик.
Также он заметил, что сейчас столкнулся с очень опасной ситуацией: никогда со времен Второй мировой войны не было столько одновременных конфликтов. Президент Бразилии призвал «переосмыслить» роль ООН, отменить право вето в Совбезе ООН и расширить его, очевидно намекая на свою страну.
«Геополитика 1945 года недействительна для 2026 года», — добавил он.
Ранее в Financial Times предупредили, что Путин готовит новую фазу войны на востоке Украины и стягивает на фронт 20 тысяч солдат.