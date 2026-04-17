"Байден и Путин ошиблись": президент Бразилии объяснил, почему война длится уже четыре года

Байден, Путин и роковые ожидания: президент Бразилии разобрал ошибки великих игроков

Реклама

Бразилия ни разу не признала право России вторгаться на территорию Украины.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью изданию El Pais.

Он заверил, что Бразилия всегда призывала, что разрешение войны в Украине заключается в переговорах.

Реклама

По его мнению, в начале вторжения у обеих сторон были завышенные ожидания.

«Многие ошибались; Байден полагал, что скоро уничтожит Россию. А Россия думала, что скоро уничтожит Украину. Они ошибались. Война длится четыре года. Сколько жизней, сколько долларов, сколько разрушений она повлекла? И кто думает, что мы на этом остановимся? Она не остановится», — считает политик.

Также он заметил, что сейчас столкнулся с очень опасной ситуацией: никогда со времен Второй мировой войны не было столько одновременных конфликтов. Президент Бразилии призвал «переосмыслить» роль ООН, отменить право вето в Совбезе ООН и расширить его, очевидно намекая на свою страну.

«Геополитика 1945 года недействительна для 2026 года», — добавил он.

Реклама

Ранее в Financial Times предупредили, что Путин готовит новую фазу войны на востоке Украины и стягивает на фронт 20 тысяч солдат.