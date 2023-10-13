Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден на следующей неделе обнародует запрос о помощи Украине — Reuters

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
31
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Байден на следующей неделе обнародует запрос о помощи Украине — Reuters

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Трамписты заявили, что будут противиться попытке объединить помощь для Украины и Израиля.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на следующей неделе опубликует свой запрос на дополнительное финансирование Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

Издание сообщает, что лицо, знакомое с этим вопросом, ранее сообщило, что администрация Байдена планирует просить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю после субботней атаки боевиков ХАМАС и Украины, которая 20 месяцев борется с вторжением России.

Некоторые республиканцы заявили, что будут сопротивляться попыткам увязать помощь Израилю с помощью Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что план финансирования Байдена также будет включать деньги для Тайваня и южной границы США.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер республиканского большинства в Палате представителей победил на выборах кандидата на должность спикера.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
31
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация