Байден на следующей неделе обнародует запрос о помощи Украине — Reuters

Трамписты заявили, что будут противиться попытке объединить помощь для Украины и Израиля.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на следующей неделе опубликует свой запрос на дополнительное финансирование Украины.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.
Издание сообщает, что лицо, знакомое с этим вопросом, ранее сообщило, что администрация Байдена планирует просить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю после субботней атаки боевиков ХАМАС и Украины, которая 20 месяцев борется с вторжением России.
Некоторые республиканцы заявили, что будут сопротивляться попыткам увязать помощь Израилю с помощью Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что план финансирования Байдена также будет включать деньги для Тайваня и южной границы США.
Кроме того, мы ранее информировали, что лидер республиканского большинства в Палате представителей победил на выборах кандидата на должность спикера.
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