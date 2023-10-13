Байден на следующей неделе обнародует запрос о помощи Украине — Reuters

Трамписты заявили, что будут противиться попытке объединить помощь для Украины и Израиля.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на следующей неделе опубликует свой запрос на дополнительное финансирование Украины.

Также читайте США объявили новый пакет военной помощи для Украины: что в списке

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

Издание сообщает, что лицо, знакомое с этим вопросом, ранее сообщило, что администрация Байдена планирует просить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю после субботней атаки боевиков ХАМАС и Украины, которая 20 месяцев борется с вторжением России.

Некоторые республиканцы заявили, что будут сопротивляться попыткам увязать помощь Израилю с помощью Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что план финансирования Байдена также будет включать деньги для Тайваня и южной границы США.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер республиканского большинства в Палате представителей победил на выборах кандидата на должность спикера.

Читайте также: