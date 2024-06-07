Байден на встрече с Зеленским объявил о дополнительном финансировании для возобновления энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретился с президентом США Джо Байденом. Американский лидер извинился за месяцы задержки с помощью Украины и объявил новый пакет финансовой помощи на сумму 225 млн долларов.

Об этом стало известно из видео встречи, опубликованной в Telegram-канале украинского президента.

"Вы продолжаете бороться способом, который просто удивительный. Я прошу простить за те недели, когда не было известно, что с финансированием. И за то, что у нас были проблемы с законопроектом, который мы должны были принять с деньгами в нем, из-за некоторых наших очень консервативных политиков, которые его задерживали. Но наконец-то мы это сделали. И с тех пор, включая сегодняшний день, я объявил о шести пакетах значительного финансирования. Сегодня я также подписываю дополнительный пакет на 225 млн долларов, чтобы помочь вам восстановить электросеть", – сказал Джо Байден на встрече с Зеленским.

Американский лидер подчеркнул, что то, как украинцы держатся во время наступления российских окупантов в Харьковской области, свидетельствует, что Украину "нельзя и никогда не удастся победить".

Байден подчеркнул, что США всегда будут оказывать поддержку Украине.

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"Вы являетесь оплотом против агрессии. Мы обязаны быть рядом. Поэтому ожидаю детального обсуждения, что делать дальше", — сказал президент США.

Президент Украины отметил важность усиления защиты Харьковщины и ускорения поставок в рамках новых пакетов военной помощи от США.

Зеленский также отметил, что для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России.

"Спасибо за то, что США с Украиной. Это необходимо нашему народу для ощущения, что мы не одиноки – мы с вами, с нашим стратегическим партнером", – подытожил украинский президент.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заверил, что американское оружие не будет использовано для ударов по Москве или Кремлю после того, как он разрешил Украине применять его по территории России.

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