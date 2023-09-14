Байден назначил спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины: почему это важно

У Зеленского уже отреагировали на назначение.

Президент Джо Байден назначил спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины. Ею стала бывшая министр торговли США Пенни Прицкер.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Почему США назначили спецпредставителя по вопросам восстановления экономики Украины

В США заявили, что Пенни Прицкер – это опытный специалист, которая поможет нашему правительству восстановить экономический потенциал Украины.

"Как опытная государственная служащая, бывшая министр торговли США и лидер отрасли — с глубокими родственными связями с Украиной — специальный представитель Прицкер принесет на этот важный пост десятилетия опыта и знаний. Работая бок о бок с украинским правительством, нашими союзниками и партнерами, международными финансовыми институтами и частным сектором она будет руководить усилиями Соединенных Штатов, направленными на помощь в восстановлении украинской экономики", — говорится в заявлении.

Пенни Прицкер в 2015 году посещала свою историческую родину в Киевской области / Фото: Офис президента Украины

В США объяснили, что специальный представитель будет заниматься мобилизацией государственных и частных инвестиций, формирование приоритетов доноров, а также работой над открытием экспортных рынков и предприятий, закрытых в результате жестоких атак и разрушений со стороны России. Также Пенни Прицкер будет помогать украинским властям проводить реформы, чтобы Украина стала экономически мощным государством.

"Притцкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу G7, чтобы обеспечить взаимодополняемость и усиление международных усилий, а также поощрять международных партнеров к дальнейшему усилению их поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины в восстановлении экономики", — добавили там.

В США отметили, что таким образом они хотят помочь Украине выстроить лучшее будущее и защитить свою свободу.

Реакция Офиса Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил США за назначение Пенни Прицкер на должность специального представителя США по восстановлению украинской экономики.

"Мы очень ценим этот шаг и благодарим наших союзников и друзей за их постоянные и многоуровневые усилия, чтобы помочь Украине победить. Я поздравляю госпожу Прицкер и верю, что она сосредоточит максимум усилий на жизненно важной цели ускорения восстановления и восстановления нашей разрушенной войной страны" – написал он.

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер: что известно

Пенни Прицкер родилась в Чикаго в 1959 году. Она американская миллиардер, хозяйственник, предприниматель, общественный деятель и филантроп. Пенни принадлежит к одному из богатейших семейств США, им принадлежит сеть отелей Hyatt.

Известно, что семья спецпредставителя США по восстановлению экономики Украины происходит из села Велики Прицки Обуховского района Киевской области.

Родственником Пенни Прицкер является Яков Прицкер — украинский еврей, иммигрировавший в США и заложивший вместе с сыном Николасом один из самых известных финансовых кланов Америки.

Нынешняя спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины в 2015 году посещала свою историческую родину, а именно село Великие Прицки.

Напомним, США ввели санкции против помощников российского ВПК

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