Байден — о новом пакете военной помощи Украине: "Нужно больше, пока не поздно"

По мнению Байдена, Путин "создает угрозу для Европы, США и всего свободного мира".

Президент США Джо Байден прокомментировал выделение Украине нового пакета помощи в 300 миллионов долларов. По его мнению, "этого недостаточно".

Об этом американский лидер сообщил на переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьер-министром Дональдом Туском, передает BBC.

Также читайте Потери армии РФ: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов за сутки

Байден объяснил, что это экстренный пакет помощи, который удалось направить за счет средств, сэкономленных в ходе исполнения предварительных контрактов Пентагона.

"То, что мы сегодня одобрили, совсем не достаточно. Конгресс должен немедленно предложить объединенным партиям принять проект о национальной безопасности, который включает помощь Украине. Мы должны действовать, пока не будет слишком поздно. Пока не поздно. Потому что как пам Польша, Россия не останется в Украине", — подчеркнул он.

По его мнению, Путин продолжает идти вперед, что, в свою очередь, "создает угрозу для Европы, США и всего свободного мира".

Добавим, что администрация Байдена предложила Конгрессу оказать более масштабную помощь Украине на сумму около 60 миллиардов долларов. Законопроект об этом уже одобрил Сенат, но он пока заблокирован в Палате представителей из-за приверженцев экс-президента Дональда Трампа и назначенного им спикера Майка Джонсона.

Напомним, по информации издания Politico, США в новом пакете помощи готовятся передать Украине партию ракет ATACMS.

Читайте ведущие новости дня: