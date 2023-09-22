Байден пообещал Зеленскому небольшую партию ракет ATACMS – NBC

По данным Washington Post, администрация Байдена близка к решению предоставить Украине ATACMS, заряженные кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

Президент США Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты впервые предоставят Украине небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на троих чиновников США и официального представителя Конгресса.

Тем временем Washington Post пишет, что администрация Байдена "близка к решению" предоставить Украине ATACMS, заряженные кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

Напомним, 21 сентября стало известно, что Джо Байден решил пока не предоставлять ATACMS Украине, но он не исключает этого в будущем.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и США находятся "на финишной прямой" по поставке дальнобойных ракет ATACMS.

Военный эксперт Андрей Крамаров считает, что США долго не передавали Украине ракеты ATACMS, поскольку они хотели нарастить их производство. Он добавил, что надеется, что уже в ближайшее время Украина сможет их получить.

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