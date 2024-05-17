Байден попал в ловушку обещаниями помощи и страхом экскалации войны в Украине — Foreign Policy

Недавняя борьба, развернувшаяся вокруг пакета помощи Украине от Соединенных Штатов показывает стратегический парадокс, характерный для президента Джо Байдена. С одной стороны Байден заявляет о "непреклонной поддержке" Украины, а с другой Белый дом выражает обеспокоенность по поводу эскалации и перспективы прямой конфронтации с РФ.

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Об этом пишет издание Foreign Policy.

В статье издания указывается, что "обе цели похвальны, но в совокупности они все чаще работают на разный результат. В конце концов, балансировка Байдена станет невозможной".

В основе стратегии Белого дома есть то, что Украина получила время при поддержке Запада после отражения первого российского нашествия. Тогда в администрации Байдена считали, что ограничения использования оружия не помешают Украине, но и не допустят эскалации.

Издание пишет, что теперь ситуация изменилась и время уже вряд ли играет в пользу Украины. Россия восстанавливает свою армию гораздо быстрее, чем это предполагалось ранее, и ее вооруженные силы стали даже больше, чем убили до начала полномасштабного вторжения. Времена санкции Запада экономика РФ продемонстрировала рост в 2023 году и может это повторить в этом году.

Они указывают, что у Украины также меньше возможностей изменить стратегический нарратив. С новой войной на Ближнем Востоке и предстоящими президентскими выборами в США Украина не привлекает того внимания СМИ, которое было когда-то.

Нотки оптимизма

Однако, по словам журналистов, не все новости плохи. Европейская поддержка остается крепкой и постоянно растет. Некоторые страны, в том числе Франция и Литва, даже заявили о готовности ввести в конфликт сухопутные войска, в то время как другие, такие как Великобритания и Норвегия, гораздо охотнее, чем Соединенные Штаты, позволяют Украине наносить удары по целям на территории России. И 60 млрд долларов все еще дают Украине много оружия, а вместе с ней и много стратегического времени.

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В свою очередь стратегическое положение Украины становится все более опасным. Вооруженные силы Украины вынуждены были отступать за неимением оружия и боеприпасов на фронте. Вместе с тем, Россия добилась наибольших успехов с июля 2022 года и готовит еще одно наступление. Американская помощь снова начала поступать, но нужно время, пока она появится на фронте, а тем временем Украина истекает кровью.

"Возможно, даже более насущной, чем военная ситуация, политическая динамика войны. Полтора года назад мы писали, что США имеют большее терпение для поддержки Украины, чем считали тогда многие комментаторы… Тем не менее, нельзя отрицать, что любое будущее помощь Украине сталкивается со значительными препятствиями… Предстоящая помощь Украине может зависеть от того, кто победит на выборах в США», – пишут авторы.

В статье указывается, что у Киева меньше возможностей изменить свой стратегический нарратив. Украина уже не привлекает большого внимания мировых СМИ после начала войны на Ближнем Востоке и предвыборной гонки в США.

Вместе с тем, по словам журналистов, украинцы могут рассчитывать на поддержку Европы, которая является постоянной и даже растет. Некоторые страны, в том числе Франция и Литва, даже заявили, что готовы рассмотреть отправку собственных войск в Украину. Кроме того, такие страны как Великобритания и Норвегия позволили своим оружием наносить удары по военным целям на территории РФ. Помощь на $60 млрд дает Украине много стратегического времени.

Издание пишет, что Украине необходимо наносить удары по территории России из-за того, что РФ все еще возлагает большие надежды на обеспечение оккупированных территорий через собственную железнодорожную сеть. Также ВСУ должны наносить вдовы по российским авиабазам внутри России, поскольку имеющиеся средства ПВО не позволяют Украине защититься от ударов с воздуха.

Авторы отметили, что Лондон уже шагнул в этом направлении и разрешил использовать свою толпу против объектов на территории РФ. Теперь такой шаг ожидают от Соединенных Латов, когда они позволят это делать ракетами ATACMS.

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Кроме того, Украина нуждается в значительной ссылке собственных воздушных сил, чтобы добиться успехов в наземном контрнаступлении и вытеснить российские войска со своих территорий. Издание пишет, что именно воздушные силы РФ и беспилотники свели на нет контрнаступление 2023 года. Россия потеряла только 10 процентов собственной авиации, поэтому Украине нужна не только усиленная ПВО, но и собственные мощные воздушные силы, способные нейтрализовать воздушную угрозу.

Истребители F-16 могут помочь в этом, но их необходимо не только отправить в Украину, но и оснастить соответствующими боеприпасами. Вместе с тем, как пишет издание, даже истребители F-16 не станут панацеей для украинских ВВС. Украине необходим гораздо более широкий набор возможностей, чтобы получить мощный военно-воздушный потенциал. В частности, Украине нужны более сложные беспилотники, средства РЭБ, высоколетающие средства.

"Наконец-то Украина должна будет взять на себя больший операционный риск, если и когда она начнет контрнаступление... Придется принять операционный риск и столкнуться с вероятной возможностью того, что первые дни или недели этого контрнаступления будут стоить им больших потерь в живой силе и материальных средств для того, чтобы создать такой оперативный прорыв, который может разрушить российские оборонные рубежи", – отмечают авторы.

В статье указано, что война в Украине может выглядеть мрачной, но результат конфликта разрешится в далеком будущем. Киеву нужно больше боеприпасов и оборудования, если он желает относить свою боевую динамику. У Украины сейчас есть возможности для получения всего необходимого за счет последних пакетов помощи.

Кроме того, Украине и западным союзникам следует изменить свой общий подход. Украина больше не может отсиживаться в обороне, а должна перейти в решительное контрнаступление.

"Однако для администрации Байдена принятие такого риска будет означать отказ от одной из основ ее стратегии последних двух лет, выбор единого пути и принятие потенциально эскалационных последствий, которые могут возникнуть. Это тяжелый выбор. Однако не делать его может быть еще рискованнее", — подчеркивают журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Запад готовится надавить на Зеленского, чтобы принудить его к переговорам с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии назвал наивными надежды Украины отвоевать захваченные территории.

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