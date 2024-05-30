Байден приближается к тому, чтобы позволить Украине бить западным оружием по территории РФ — СМИ

Президент США боится, что это может привести к эскалации в войне.

Президент США Джо Байден приближается к тому, чтобы разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории РФ. Это может быть одно из самых важных решений Байдена за последние годы.

Об этом пишет издание The New York Times.

Как отмечается, Байден долго противился разрешению Украине использовать американское оружие для ударов по России из-за опасений, что это может перерасти в прямую американскую конфронтацию с ядерным противником.

Теперь, после месяцев жалоб президента Украины Владимира Зеленского на ограничение использования оружия, Белый дом начал официальную переоценку того, стоит ли рисковать. Одобрение дальнейшего использования американского оружия позволит Киеву проводить контратаки на артиллерийские и ракетные объекты, которые сейчас пользуются чем-то вроде безопасной гавани только в России.

Госсекретарь Энтони Блинкен стал первым официальным представителем администрации, который публично оставил открытой возможность того, что администрация Байдена может "адаптировать и скорректировать" свою позицию по нападению на Россию с использованием американского оружия, исходя из изменений условий на поле боя.

"Мы всегда принимаем решение о том, что необходимо для того, чтобы Украина могла эффективно продолжать защищать себя", — сказал Блинкен.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для эффективной обороны страны нужно не менее 60 западных истребителей.

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