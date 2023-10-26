Байден призвал нового спикера Палаты представителей рассмотреть помощь Украине и Израилю

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что он поздравляет Майка Джонсона с избранием на пост спикера Палаты представителей и призывает его и Конгресс как можно быстрее принять пакет помощи для Украины и Израиля.

Об этом информирует CNN.

Байден заявил, что его администрация провела работу над насущными вопросами поддержки Украины и Израиля, пока конгрессмены избрали себе спикера.

"Я работал над этими неотложными вопросами, предлагая исторический дополнительный пакет финансирования, который продвигает наши двухпартийные интересы национальной безопасности в Израиле и Украине, обеспечивает безопасность нашей границы и инвестирует в американский народ. Эти приоритеты были одобрены лидерами обеих партий", — отметил Байден.

Президент США признал, что по этим вопросам "существуют настоящие разногласия", но добавил, что "нужно приложить совместные усилия, чтобы найти общий язык, где только возможно".

"Это время для всех нас, чтобы действовать ответственно и поставить благо американского народа и повседневные приоритеты американских семей выше любой партийности", — подчеркнул Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут объявить о дополнительной военной помощи Украине. В пакет стоимостью до 150 миллионов долларов войдут ракеты для HIMARS и другие боеприпасы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Европе обеспокоены тем, что в случае возвращения к власти Дональд Трампа в США сумма помощи Украине от Вашингтона существенно уменьшится, если не прекратится вообще.

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