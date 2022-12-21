Байден во время встречи с Зеленским объявит новый пакет военной помощи, включающий ЗРК Patriot — Белый дом

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне лидер США Джо Байден объявит новый пакет помощи Украине в области безопасности.

Большой пакет безопасности помощи Украине на сумму около $2 млрд, вероятно, будет включать батарею ЗРК Patriot.

Об этом сообщает Белый дом.

"Президент Байден объявит новый значительный пакет на почти 2 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важную новую способность: батарею ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", — заявил чиновник Белого дома.

По его словам, США будут учить украинских военных управлять батареей ракет Patriot. Это будет происходить "в третьей стране", однако пока неизвестно, где именно.

" Это займет некоторое время, но украинские войска вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей", — добавляют в Белом доме.

Кроме того, США пообещали и дальше предоставлять Украине противовоздушные системы, в частности NASAMS, HAWK, Stinger и оборудование для борьбы с БПЛА.

Чиновник добавил, что во время визита Зеленского Конгресс также обсудит принятие значительного пакета дополнительного финансирования для Украины на 2023 год. Ожидается, что выделение 40 миллиардов долларов для Украины на следующий год получит двухпартийную поддержку.

Напомним, стало известно, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США 21 декабря украинская делегация будет просить Белый дом о поставках ракет большой дальности и беспилотников.

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