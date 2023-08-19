Байден высмеял Путина и дата вторжения в Нигер: главные новости ночи 19 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 19 августа 2023:
- Байден высмеял Путина и заявил о проигрыше России в войне против Украины Читать далее –>
- Страны Западной Африки согласовали дату вторжения в Нигер Читать далее –>
- В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА Читать далее –>
- В Крыму ночью раздался мощный взрыв — росЗМП Читать далее –>
- Россия бросает все силы и ресурсы на "окончательное решение украинского вопроса" — Данилов Читать далее –>
Читайте также:
- В ГНСУ сообщили, сколько человек пересекло границу с начала августа
- Резников заявил, что Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку F-16.
- МИД Франции призвал Китай повлиять на Россию прекратить войну против Украины