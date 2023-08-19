Байден высмеял Путина и дата вторжения в Нигер: главные новости ночи 19 августа 2023 года

Главные новости ночи 19 августа 2023:

Байден высмеял Путина и заявил о проигрыше России в войне против Украины Читать далее –>

Страны Западной Африки согласовали дату вторжения в Нигер Читать далее –>

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА Читать далее –>

В Крыму ночью раздался мощный взрыв — росЗМП Читать далее –>

Россия бросает все силы и ресурсы на "окончательное решение украинского вопроса" — Данилов Читать далее –>

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