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Байден высмеял Путина и дата вторжения в Нигер: главные новости ночи 19 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
583
Время на прочтение
1 мин
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Байден высмеял Путина и дата вторжения в Нигер: главные новости ночи 19 августа 2023 года

Президент США Джо Байден

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 19 августа 2023:

  • Байден высмеял Путина и заявил о проигрыше России в войне против Украины Читать далее –>
  • Страны Западной Африки согласовали дату вторжения в Нигер Читать далее –>
  • В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА Читать далее –>
  • В Крыму ночью раздался мощный взрыв — росЗМП Читать далее –>
  • Россия бросает все силы и ресурсы на "окончательное решение украинского вопроса" — Данилов Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
583
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