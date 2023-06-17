Байден заявил, что не будет упрощать для Украины вступление в НАТО

Президент США заявил, что ВСУ уже отвечают стандартам НАТО, но этого мало.

Президент США Джон Байден заявил, что Украина станет членом НАТО, но он против того, чтобы для нее были упрощены условия вступления.

Об этом он заявил журналистам перед отлетом в Филадельфию, передает CNN.

На вопрос о том, согласен ли он с тем, чтобы упростить условия Украины для вступления в НАТО, он ответил: "Нет. Потому что они должны соответствовать единым стандартам. Поэтому я не собираюсь облегчать это".

Байден заявил, что украинская армия уже отвечает стандартам НАТО, однако он не уверен, что этим критериям отвечает украинская система безопасности, а также заявил о ее возможной коррумпированности.

"Я думаю, что они сделали все, чтобы продемонстрировать способность к военной координации, но есть целая проблема: безопасна ли их система? Не коррумпирована ли она? Соответствует ли она всем стандартам, которым отвечает каждая страна НАТО? Я думаю, что будет (отвечать) ). Я думаю, что можно это сделать. Но это не будет автоматически", — добавил президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, не будет обсуждаться вопрос приглашения Украины в членство.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Европейский парламент призвал НАТО присоединить Украину к Североатлантическому альянсу. Депутаты поддержали соответствующую резолюцию.

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